Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan ve Bayburt Üniversitesi tarafından uygulanacak "Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli" isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, üniversite ve ajans yetkilileri katıldı. Proje kapsamında, modern ve yenilikçi arıcılık teknikleri kullanılarak bölgenin arıcılık alanında rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmekte.

Projenin hayata geçirilmesi ile kurulması planlanan üretim altyapısı ile arıcılıkta yenilikçi bir yöntem olan kovan konteynırları üretilecek. Bu sayede kovan başı verimlilikte yüzde 50, arı koloni sayısında ise yüzde 20 artış sağlanacaktır. Bu yöntemin kullanılması ile arıcılık üretiminin çevresel faktörlerden etkilenme düzeyi ve arıcılığın çevreye etkisi minimum seviye indirilecek. Ayrıca proje çerçevesinde bölge halkına yönelik düzenlenecek eğitimler ile modern arıcılık teknikleri konusunda farkındalık oluşturularak üretimde verimlilik artırılacak. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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