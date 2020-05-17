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Arılı dölleme ile domates yetiştiriciliğinde Gaziantep'te bir ilk

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çiftçi, arılı dölleme yöntemi ile domates yetiştiriciliği yapıyor.

Arılı dölleme ile domates yetiştiriciliğinde Gaziantep'te bir ilk
17.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:08

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çiftçi, arılı dölleme yöntemi ile domates yetiştiriciliği yapıyor.

İslahiye ilçesine bağlı Yelliburun Mahallesi'nde 4 dönüm üzerine kurduğu serada Bombus arıları ile dölleme yöntemi ile oldukça verimli bir domates yetiştiriyor. Türkiye'nin sera yetiştiriciliği merkezi olan Antalya ve Mersin'den sonra Şanlıurfa bölgesinde yaygınlaşan ve Gaziantep'te bir ilk olan seracılık sistemi ile domates yetiştiriciliğine geçilmiş oldu. Damlama sulama sistemi ile serasında iki çeşit domates yetiştiren evli ve iki çocuk babası Mamey Kılınç, bu işi 2 yıldan bu yana yaptığını ve yılda iki defa ekim yaparak ocak ve haziran ayında olmak üzere iki defa verim aldığını belirtti.

"Tamamen organik"

Serasında Bombus arısı ile dölleme yaptıran ve hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanmadığını, kullanıldığı takdirde arıların ölebileceğini söyleyen Kılınç, yetiştirdiği domateslerin tamamen organik ve sağlıklı olduğunu, gönül rahatlığı ile tüketilebileceğini belirtti. Yetiştirilen domateslerin 700 gram ile 1 kilo arasında olduğunu söyleyen Kılınç, yılda ortalama 100 ton domates aldığını ve bunların bölgede ilk olmasından dolayı iç piyasada satıldığını söyledi. Bu işe abisinin tavsiyesi üzerine başladığını belirten Mamey Kılınç, "Çevremde görenler yapmak istiyor. İnşallah sayıları artar ve o kişilerde bu işi yapmaya başlarlar. Bu iş zor, oldukça emek istiyor ama zevkli bir iş. Ailemle beraber yapıyoruz. Oldukça sıcak bir ortamda yetiştiriyoruz, arada bir dinlenmek ve hava almak için dışarıya bir hayma yaptım ama bu işi severek yapıyorum, yapmak isteyene de tavsiye ederim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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