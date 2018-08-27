Arıların Soktuğu Yaşlı Kadın Öldü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde arıları tarafından sokulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Elbeyli ilçesine bağlı Aşağıbeylerbeyi köyünde yaşayan Saliha Solak (69), evinin bahçesinde sabah saatlerinde oturduğu sırada arıların saldırısına uğradı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha Solak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)