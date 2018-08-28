Evinin Önünde Arıların Saldırısına Uğrayan Kadın Öldü

Evinin Önünde Arıların Saldırısına Uğrayan Kadın Öldü

Kilis'te evinin önünde, bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

KOVANLARDAN ÇIKAN ARILARIN SALDIRISINA UĞRADI

Dün akşam saatlerinde ilçenin Aşağı Beylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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