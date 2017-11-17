Arıların Kışlık Bakımları Tamamlandı

Arılarının üretim yüksekliği nedeniyle Türkiye'de ciddi rağbet gören Yığılca arısında kışlık bakımlar tamamlanarak, arılar dinlendirmeye alındı.



Yığılca Arıcılar Kooperatifi Başkanı Nizametin Kalaycı, AA muhabirine, arılar ve kovanları için kışlık bakımın çok önemli olduğunu söyledi.



Yığılca arısının dil boyunun uzunluğu nedeniyle arcılar tarafından çok büyük rağbet gördüğüne değinen Kalaycı, "Yığılca arımız çok değerli. Arıcılık için önemli olan kışlık bakımın yapıldığı aylardayız. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde arıcılık için önem arz eden kışlatma konusunda yetkililerle arıcıları bir araya getirerek sağlıklı bir arı kışlatmasının nasıl olacağı hakkında arıcılarımızı bilgilendiriyoruz." diye konuştu.



Kalaycı, arıcıların kışlık bakımları yaparken dikkat etmesi gereken hususlar olduğuna değinerek, "Kovanlarımızı açarak ballı çıtası az ise ballı çıta takviyesi yapıyoruz. Çıtaların üzerine rutubeti önleyici bezlerimizi koyuyoruz. Sıcaklığı koruması içinde fazla çıtaları alarak ara bölmelerini yapıyoruz. Kışlık bakımları yapmamızın sebebi yaza çıkarken elimizde sağlıklı arı kolonilerimizin olması içindir. Arıcılarımız şuanda uygulamalı ve teorik olarak kooperatifimiz sayesinde bilgilendirildiler. Bakımlar sonucunda önümüzdeki yıla Yığılca arısı sağlıklı ve kayıp vermeden çıkacaktır."