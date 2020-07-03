Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar

Korona virüs pandemisinde arı sütü, propolis, organik bala talep artarken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıcılık eğitimi alan kişi sayısı neredeyse ikiye katlandı.

Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar
03.07.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:24

Korona virüs pandemisinde arı sütü, propolis, organik bala talep artarken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıcılık eğitimi alan kişi sayısı neredeyse ikiye katlandı. Arı yetiştirmeye başlayan ve bunun için eğitim alan 2'si bayan 43 kişi arıların arasına girip ders işledi.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan arıcılık kursuna bu yıl ilgi oldukça fazla oldu. Teorik olarak eğitim alan kursiyerler ardından uygulamalı olarak arıları yerinde görüyorlar. 2'si bayan 43 kursiyer bir hafta boyunca teorik eğitim aldı.

Korona virüs pandemisinin ardından yeni normalleşmeyle birlikte kursiyerler sahaya inerek uygulamalı eğitime başladı. Kursiyerler Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu'nun yetiştirdiği arıları yerinde görerek bilgiler aldılar. Kursiyerlere canlı olarak anayı, erkek arıyı, işçi arıyı ana gözünü, larvayı ve pupaları uygulamalı olarak gösteren Soylu, çeşitli bilgiler verdi.

Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu şunları söyledi: "Son zamanlarda arıcılığa ilgi oldukça fazla. Ne zaman kurs açılsa 30 kişiden fazla başvuru yapılıyor. Bu yıl açılan kursa ilgi yine yüksek oldu. Kurs bitimine bir gün kala kursiyerler gelip burada uygulamalı olarak arıları görüyorlar. Özellikle korona virüs salgının ortaya çıkmasıyla bal, poropolis, arı sütü gibi ürünlere rağbet yüksek oldu ve olmaya da devam ediyor. Ben özellikler vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. En düşük bal fiyatı kilogramı 50 liradan aşağı olmaz. Bundan düşük fiyatlı satılan ballarda mutlaka bir şey vardı. Bal alırken insanlarımıza tanıdıkları ve güvendikleri yerlerden alsınlar. Yada mutlaka üzerindeki etiketlerini okusunlar"

Kursa katılan Derya Şahin ise arının doğaya, bitkilere insanlara faydası olduğuna dikkat çekerek, "Ben köy kızıyım, inek, koyun bakmasını biliyorum ama arıcılık faklı geldi. Onu da denemek istedim. Arı aldım şu anda 5 kovanım var. Bakıyorum. Eğitimle birlikte daha profesyonelce bakmayı düşünüyorum. Ben arıdan korkmuyorum, bence herkes yapsın.Güzel olur. Çiftçilik ilerlesin. Güvenli gıda önemli. İnsanlarımız bal üretsinler, hayvan baksınlar, meyve üretsinler. Bunlar bizim ülkemizde yapılacak şeyler. Çünkü biz bir tarım ülkesiyiz"diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Haber
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi Haber
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
Son dakika: Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1252, Meksika'da 679, Hindistan'da 391 kişi öldü
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
'Ozan Güven yalnız değildir' diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
"Ozan Güven yalnız değildir" diye paylaşım yapan Gökhan Özoğuz'a tepki yağdı
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Onyekuru'dan sonra Lemina da sözleşmesi bittiği için G.Saray'dan ayrılıyor
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Eşi ile boşanma aşamasında olan şahıs 13 yaşındaki baldızını silahla vurdu
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Temmuz Şiddet Futbolcu
Şu an buradasınız: Arıların içine girdiler, eğitimi hem teorik hem pratik yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 09:24:44. #1.15#
title