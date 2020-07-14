Arıları için evine 860 kilometre uzakta yaşıyor
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Arıları için evine 860 kilometre uzakta yaşıyor

Dünyada çam balı üretimi açısından önde gelen kentlerden Muğla'da arıcılıkla geçimini sağlayan Durmuş Güldağ, arıların güçlenmesi ve "ikinci bahar" yaşaması için yılın 4 ayını Kayseri'de geçiriyor.

Arıları için evine 860 kilometre uzakta yaşıyor
14.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:12

Dünyada çam balı üretimi açısından önde gelen kentlerden Muğla'da arıcılıkla geçimini sağlayan Durmuş Güldağ, arıların güçlenmesi ve "ikinci bahar" yaşaması için yılın 4 ayını Kayseri'de geçiriyor.

Memleketi Milas'tan 860 kilometre uzaktaki Kayseri'ye mayısta gelen Güldağ, eylüle kadar burada konaklıyor.

Türkiye'nin her yöresinde çiçeklenme dönemlerinin farklı olması nedeniyle 4 ay memleketinden ayrılan Güldağ, erken saatlerden itibaren çalışmaya başlıyor.

Güldağ, AA muhabirine, yaklaşık 20 senedir arıcılık yaptığını, yılın 3 ayı da zeytinyağı fabrikasında makine operatörü olarak çalıştığını söyledi.

Tırlara yüklenen kovanlarıyla mayısın başında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nin dağlarına yerleştiğini anlatan Güldağ, "Buraya arıyı güçlendirmeye geliyoruz. Arı burada ikinci baharı yaşıyor. Buradan Erzurum'a gidersek bir bahar daha geçirmiş olur. Ancak bunun için maddi imkan gerekiyor. Eylülde Muğla'ya döneceğim." diye konuştu.

Bu yılın arıcılar için bereketli geçtiğini vurgulayan Güldağ, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin'in girişimleriyle bu sene ballarının değer kazandığını belirtti.

Güldağ, bir kilogram çiçek balını 35 liradan satacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yağışın iyi olması, bitki örtüsünü de zenginleştirdi. Çiçeğin süt vermesi, bitkinin terlemesi, hepsi bal getirir. Buraya fazladan 75-80 petek getirmiştim. Petek bitti, çerçeve bitti, iyi bal aldık. Muğla arısı olduğu için çok oğul verdi. Arının oğula gitmesini istemiyoruz çünkü o zaman bal vermez. Muğla'ya gidince güzel bal verir. Geçen gün sağım yaptım burada, 50 teneke bal aldım. Allah bereket versin. Oğula gitmeseydi 70 teneke bal alırdık. Buraya 250 kovanla geldim, şu anda 350 kovana çıktım."

Sabah 06.00'da güne başladığını anlatan Güldağ, "Çünkü arı hemen faaliyete geçer. Zamanımız olursa öğle yemeği yeriz yoksa yemeği ancak akşam yiyebilirim. Arı iş yaptığı zaman bizi de yatırmaz. 3-4 gün bakmazsan hemen dalak yapar. Dalak yapınca da oğula gider." dedi.

Geçen yıl da arılarını Sivas'a götürdüğünü belirten Güldağ, arının her dönem sevdiği farklı çiçekler olduğunu ifade etti.

"İç Anadolu Bölgesi'nin çiçeği güzel bal verir." diyen Güldağ, şunları kaydetti:

"Arı burada ballı burgu dediğimiz çiçeği sever. Ekinlerin kenarında olur, kırmızı çiçek açar, çok güzel bal verir. Arı ayrıca burada geven ve kekiği seviyor. Muğla'nın çiçeği bal vermez, polen verir. Buradan elde ettiğimiz bal, çiçek, kekik ve geven balı. En çok zirai ilaçlardan etkileniyor arı. Bakanlık gerekli uyarıları yapmasına rağmen maalesef çiftçi tarım ilacını bilinçsiz kullanıyor. Arı ilaçlı çiçeğe konduğu zaman ya hemen ölüyor ya da kovana gelince tüm kovanı öldürüyor. Muğla'da özellikle bu durumdan çok şikayetçiyiz."

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Kaynak: AA

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