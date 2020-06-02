HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi

Bingöl'de arıların oğul verme dönemiyle, ağaçlar ve kayalıklara yerleşen yavruların zahmetli bir şekilde yeni kovanlara alınması başladı.

Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi
02.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:40

Bingöl'de arıların oğul verme dönemiyle, ağaçlar ve kayalıklara yerleşen yavruların zahmetli bir şekilde yeni kovanlara alınması başladı.

Bingöl'de arıcılıkla uğraşanlar, arıların oğul verme mevsimiyle birlikte tatlı bir telaş yaşamaya başladı. Kovanlardaki arı sayısının artması üzerine ana arıyla birlikte kovanı terk eden arıların oluşturduğu oğulları yeni kovanlara almakta büyük bir zahmetten geçiyor. Arıcılar özellikle Çır şelalesinin bulunduğu bölgeye gelen oğulları, kovan bırakarak alıyor. Ancak bazı ağaçlara yerleşen arıların kovanlara alınması hem zahmet hemde tehlike içeriyor. Uzmanları, tedbirli bir şekilde kovanları ağaçların altına yerleştirdikten sonra, ağaç dalını sallayarak arıları kovanlara taşımaya çalışıyor. Baharın beklenenin üzerinde güzel geçmesi nedeniyle arı yoğunluğu artan kentte Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler AR-GE ve ÜR-GE Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim görevlisi Nevzat Çağlayan'da sahada çalışmalara eşlik ediyor. Dünyada ilk sıralarda yer alan Bingöl balı için, öğretim görevlisi Çağlayan, arıcılığın daha fazla yaygınlaşması için flora ve standardizasyon çalışmaları da yapıyor.

"Oğul verme arıcılar için bir nimet"

Arıların oğul verme dönemlerinin arıcılar için bir nimet olduğunu ve bu sayede hiçbir ücret vermeden arı kolonisi sahibi olduklarını belirten Öğretim Görevlisi Nevzat Çağlayan, "Bingöl'de bahar beklediğimizden çok daha güzel geçmekte. Bingöl ovasında şuan itibariyle had safhada arı yoğunluğu söz konusu. Havaların da iyi gitmesi arıların nesil olarak çoğalmasını sağlıyor. Arılar nesil olarak çoğaldığı vakit doğal olarak ayrılmak isterler, yeni bir nesil, yeni bir koloni oluşturmak isterler ve oğul verirler. Şuan bulunduğumuz zaman dilimi de oğul verme zamanıdır. Özellikle Bingöl florası arılar için uygun bir flora" dedi.

Bingöl Üniversitesi olarak flora ve standardizasyon çalışmalarını yaparken bulundukları Çır Şelalesini mevkiindeki durumu fark ettiklerini dile getiren Çağlayan, "Burası tamamen kayalık ve ovadaki arılar genelde buraya doğru akın etmekte. Vatandaşta bunu fırsat bilip oğulları toplamak için boş kovanlarını getirip bu taşlıkların üzerine bırakıyor. Doğal olarak 1 -2 gün içerisinde dolan kovanlar yerini boş kovanlara bırakıyor. Bu taktik sayesinde ise burada arıcılık yapan köylüler birçok arı kolonisi sahibi oluyorlar"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Ekonomi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Ekonomi
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Ekonomi
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Uğur Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Caner Erkin Bülent Uygun Mehmet Aurelio
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Arılarda, zahmetli oğul toplama dönemi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:39:57. #1.14#
title