Muğla'da arılar yolunu şaşırdı

Muğla'da arılar yolunu şaşırdı Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki servi çamında biriken binlerce arı, Denizovalı bir arıcı tarafından sahiplenildi.

Muğla'da arılar yolunu şaşırdı

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı önündeki servi çamında biriken binlerce arı, Denizovalı bir arıcı tarafından sahiplenildi.

MUĞLA - Muğla'da yeni bir oğul oluşturan bal arıları yuva için Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki servi çamını seçti.

Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki ağaca yuva yapan arıların yapılandırmada son gün olması nedeniyle vatandaşların zarar görebileceği ihtimali göz önüne alınarak taşınması için arıcı vatandaş çağrıldı.

Menteşe kırsal Denizova Mahallesi'nden gelen arıcı, ağaçtaki oğulu koruyucu maske ile aldı. Servi ağacındaki bal arıları vatandaşların da ilgisini çekerken fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.

Muğla Arıcılar Birliği yetkilileri arıların yeni bir bey çıkarması ile oğul oluştuğunu söylerken, kendi oğullarını oluşturduklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun