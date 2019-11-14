14.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:38

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Arılar varsa yarınlar var' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

TEMA Vakfı ilçe şube başkanlığınca özel bir okulda yapılan etkinlikte proje hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Şube başkanı Engin Akyol, proje kapsamında hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik eğitim ve etkinliklerle arıların yaşamdaki önemini anlattıklarını söyledi.

Arıların ekolojik dengede büyük bir yer sahibi olduğunu aktaran Akyol, şunları kaydetti:

"Arıların da tozlaşma yapılmaması ve sayıların azalması demek ekolojik yaşam için risk teşkil eder. Bizler ekolojik dengenin sağlanması için her türlü önemi ve duyarlılığı sağlamamız lazım. Duyarlı toplum yarınların aydın geleceğidir. Bizler yediden yetmişe duyarlı bir toplum oluşturma konusunda gönül verirsek, geleceğimizin teminatı yarınlar da daha huzurlu yaşayacaktır."

Konuşmanın ardından öğrencilere proje hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA