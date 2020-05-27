Arılar oğul vermeye başladı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arıların doğal çoğalma yöntemi olan oğul verme işlemi başladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arıların doğal çoğalma yöntemi olan oğul verme işlemi başladı.

İlçenin Altunçay köyünde arıcılık yapan Cüneyt Uygun, arıların doğal ortamda ağaçlara konarak kümelenip çoğalma işlemin başladığını söyledi.

Buralara kümelenen arıların kovanlara alınma işleminin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Uygun, "Kovanlara gelen arı sıkıştığı zaman aynı ailede olduğu gibi oğul ayrılıyor. Bu sefer kovanı terk ederek bir yere toplu halde konuyor. Burada kümelenme işlemine oğul verme diyoruz" d edi.

Ağaçlarda kümelenen arıların kovanlara alınma işlemi sırasında üreticiye zarar vermediğini söyleyen Uygun, " Doğal ortamda arılar kendilerini koruyorlar. Bu aylarda oğul verme işlemi yapan arılar ağaçlarda bekliyor bizler de kovanlara alma işlemi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA