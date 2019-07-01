Arılar mücadeleyi elden bırakmadı

Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü altı sporcu, 25-30 Haziran tarihlerinde Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına katılım sağladı.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen 2 bin 884 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Arı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü öğrencileri büyük mücadele verdi. Kulüp Başkanı Nurhan Arı, yaptığı açıklamada; Sporcularımız Yıldızlar'da ilk senesi olmasına rağmen üstün bir mücadele örneği gösterdiler, kendilerini tebrik ediyorum. Şampiyonanın yanı sıra sporcularımızla kültürel geziler yapıp kaliteli zaman geçirdik. Şampiyonaya katılmamızda desteklerini bizden esirgemeyen, Eskişehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'e ve Başarı Spor Kulübü Onursal Başkanı Yüksel Girgin'e teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA