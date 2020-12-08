Arılar, minik öğrencilere online anlatıldı
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Arılar, minik öğrencilere online anlatıldı

08.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:24
Arılar, minik öğrencilere online anlatıldı

Edirne'de minik öğrencilere "Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi" kapsamında online eğitim verildi.

Edirne'de minik öğrencilere "Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi" kapsamında online eğitim verildi.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Balparmak firması işbirliğinde "Arılar Varsa Yarınlar Var Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında Özel Filiz Okulları 4/B sınıfı öğrencilerine online eğitim verildiğini aktaran Çoğal, "Düzenlenen online eğitimde öğrencilere arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları ve arıları korumak için neler yapılabileceği konularında bilgi verildi." ifadelerini kullandı.

Projenin geçen yıl başlatıldığını belirten Çoğal, şunları kaydetti:

"Projemiz TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Balparmak'ın katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Proje ile arıların, ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında ilkokula giden çocuklara arıların doğa ve insan için önemini, ekosisteme katkılarını anlatan eğitimler veriliyor. 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nü içeren haftada ise çeşitli illerde 'Arıların İzinde' bisiklet turları ve stant etkinlikleri düzenleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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