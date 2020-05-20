Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
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Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde arılar bir binanın bahçesinde bulunan dut ağacına yuva yaptı.

Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
20.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:31

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde arılar bir binanın bahçesinde bulunan dut ağacına yuva yaptı. Apartman sakinleri arıların kendilerini sokmasından korktuklarını belirterek yetkililerin yuvayı ağaçtan almasını istedi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi 48. sokakta kovanlarını terk eden arılar, bir binanın bahçesinde bulunan dut ağacında yuva yaptı. Arılar, bina kapıcısı ve mahalleli tarafından fark edildi. Dut ağacına yuva yapan arılar, bina sakinlerine ve mahalleliye zor anlar yaşatırken, kapıcı durumdan tedirgin olduklarını kaydederek yetkililerin arıları bulduğu yerden almaları çağrısında bulundu.

Kapıcı İbrahim Kılıç, bina sakinleri ve mahallelinin balkonlara çıktığını, çocukların bilmeden arıların yuvasına zarar verdiğini kaydetti. Kılıç, "Çocuklar bilmeden arıları kızdırıyor ve arılar da çocuklara zarar veriyor. Yetkilerin gelip müdahale etmesi gerekiyor. Bina sakinleri tedirgin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, binada oturan bir vatandaşın arılar tarafından yüzünden sokulduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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