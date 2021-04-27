ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Odunpazarı Belediyesi, ARIKÖY'de ürettiği balları Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Odunpazarı Belediyesi, ARIKÖY'de ürettiği balları Halk Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Halk Market uygulaması ile sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, kırsal kalkınmaya yardımcı olmak için başlattığı ARIKÖY'ün ballarını toplamaya başladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından arıcılık eğitiminin verildiği ARIKÖY'den hasadı gerçekleştirilen 532 kavanoz bal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarından biri olan Hak Market ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaş ve pandemiden dolayı dükkanını açamayan Odunpazarı esnafı, her ay yüzlerce ürün çeşidi arasından kendilerine ücretsiz olarak temin edilen Halk ve Esnaf Kart ile Halk Market'ten alışveriş yapıyor. Vatandaşların alışveriş yaptığı ürünler arasında ARIKÖY'de üretilen organik ballar da bulunuyor. - ESKİŞEHİR

ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
ARIKÖY'de üretilen ballar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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