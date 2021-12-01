Arıköy artık ödüllü

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi'nin de üyesi olduğu Sağlıklı Kentler Birliği tarafından 12'ncisi düzenlenen ve 32 üye belediyenin 84 projeyle yer aldığı "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nda Odunpazarı Belediyesi "2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama" kategorisinde Arıköy ile jüri özel ödülüne layık görüldü.

ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERE ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yapılan törende verilen ödülü, Odunpazarı Belediye Meclis üyesi Cahide Tetik Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a takdim etti. Tarımın her alanında çiftçi ve üreticilere rol model olacak, her türlü desteği verecek bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini dile getiren Başkan Kurt, "Hayata geçirdiğimiz, Arıköy'de arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim veriyoruz. Arıköy'de eğitim alanlar şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında arıcılık faaliyetlerine başladı" dedi.

TÜRKİYE'NİN TARIMSAL ÜRETİME İHTİYACI VAR

Türkiye'nin tarımsal üretime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Özellikle pandemi sürecinde gıdanın en önemli kaynaklardan biri olduğunu gördük. Yeniden, kendi kendimize yetebilir hale gelmemiz gerekli. Arıcılık da bu anlamda çok önemli" dedi. Arıköy'ün başarıları ile Odunpazarı Belediyesi'ne büyük bir gurur yaşattığını belirten Başkan Kurt, emeği geçenlere teşekkür etti.

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