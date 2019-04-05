Arıkovanı'nda Fonlanan Lella Kids Çocukları Kötü İçeriklerden Koruyacak

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, Momo gibi son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen ve çocukları intihara kadar götüren zararlı içeriklere karşı, güvenli internet için harekete geçti. Arıkovanı'nda fonlanan Lella Kids uygulaması psikologların kontrolünde çocukların yaşına uygun, güvenli videolar izleterek, interneti eğitici ve öğretici bir araç olarak sunuyor.

Türkiye'nin girişimcilerini desteklemeyi sürdüren Turkcell, kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda geleceğin teknolojik ürünlerini vitrinine taşıyor. Çocuklara güvenli bir dijital dünya sunmak üzere geliştirilen Lella Kids, çağın yeni eğitim aracı olarak gösterilen video izleme sürecini filtreleyerek yararlı sonuç elde edilmesini sağlıyor. Özellikle son dönemlerin en büyük tehlikelerinden Mavi Balina, Momo gibi şiddet içerikli oyunlarla çocuk intiharına varan sonuçların yaşandığı internet dünyasında uygulama, dünya çapında ebeveynlerin korkulu rüyası halinde gelen bu duruma da bir çözüm sunması planlanıyor.

Psikolog onaylı çocuk video uygulaması

Yapılan açıklamada; internet dunyasının populer platformlarından biri olan Youtube'a dakika basına 400 saatlik video ekleniyor. Bu durum bir gunde 65,7 yıla tekabül ediyor. Bu izlemelerin önemli bir kısmı ise çocuklar tarafından gerçekleşiyor. Fakat yükleme sırasında herhangi bir filtre ya da her video için izleme kontrolü bulunmuyor. Uygulama sayesinde, çocuklar internette video izlerken hem yeni bilgiler keşfediyor ve yaşlarına uygun kazanımlar elde ediyorlar hem de güvenli içerikle buluşuyorlar. Dijital dünyayı güvenli bir ortama dönüştüren uygulama ile çocuklar izledikleri videolarla öğrenme sürecini hızlandırıyor; eğlenceli, renkli ve farklı videolarla yabancı dilleri ve farklı aksanları duyuyor.

Ebeveynler videoları anlık kontrol edebilecek

Lella Kids, psikolog onaylı videoları çocuğun karşısına çıkararak hem güvenli hem de eğitici videolar izlenmesine olanak sağlıyor. Videolar psikoloji ekibi tarafından tek tek izleniyor ve güvenli video havuzuna gönderiliyor. Uzman psikologlar videoları kazanımlarına göre ayırıyorlar ve yaşa uygun bir şekilde paylaşıyorlar. Ebeveynler çocuklarının ne izlediğini, videolardan neler öğrendiğini de anlık olarak takip edebiliyor ve özel geliştirilmiş algoritma sayesinde çocukların ilgi analizlerini ve videolardan kazanımlarının raporlarına sahip oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA