Güven Bana yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. Yarışmanın sunduğu eğlenceli bilgi atmosferi sayesinde izleyiciler, evlerinden yarışmaya katılıyormuş gibi hissediyor. Peki, "Arık etten" şeklinde başlayan atasözüne göre hangisi "olmaz"?

"ARIK ETTEN" ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNE GÖRE HANGİSİ "OLMAZ"?

A: Tatlı kebap

B: Katık türlü

C: Yağlı tirit

D: Dolu güveç

Cevap : C

İZLEYİCİLER KENDİLERİNİ YARIŞMACININ YERİNE KOYUYOR

Güven Bana, sadece bir bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor. Program sırasında izleyiciler de yarışmacılar gibi düşünüp kararlar veriyor; bu da öğrenme sürecini daha keyifli ve kalıcı hale getiriyor. Sorular karşısında verilen tepkiler, bilgiyi eğlenceli bir şekilde pekiştiriyor.

GÜVEN BANA YARIŞMASI: KURALLAR VE FORMAT

Güven Bana, klasik formatların dışına çıkan, güven ve stratejiyi merkeze alan bir yarışma yapısı sunuyor. Yarışmanın işleyişi şu şekilde:

YARIŞMACILARIN TANIŞMADIĞI BİR BAŞLANGIÇ

Yarışmada daha önce hiç karşılaşmamış iki kişi, 1 milyon TL'lik büyük ödül için birlikte yarışıyor. Sorulara doğru yanıt verildikçe kasa büyüyor, ödül havuzu artıyor.

GÜVEN VE STRATEJİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Yarışmanın en dikkat çeken yönü, güven temelli ilerlemesi. Yarışmacılar, istedikleri anda butona basarak yarışmadan çekilip o ana kadar biriken parayı tek başına alabiliyor. Ancak bu karar, diğer yarışmacının hiçbir şey kazanamamasına neden oluyor.

KARAR ANI: PAYLAŞMAK MI, HEPSİNİ ALMAK MI?

Ödülü paylaşmak isteyen yarışmacılar birbirlerine güvenmek zorunda. Fakat güven duygusunun sınandığı anlarda, stratejik kararlar atmosferi oldukça geriyor. İzleyiciler, bu noktada kimin ne karar vereceğini büyük bir heyecanla izliyor.

AİLELERİN KATKISI VE DUYGUSAL YOĞUNLUK

Yarışmaya ailelerin de stüdyoda eşlik etmesi, programa duygusal bir boyut katıyor. Yarışmacıların kararları sadece kendilerini değil, yakın çevrelerini de etkiliyor ve bu durum, yarışmanın psikolojik boyutunu derinleştiriyor.