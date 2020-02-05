Arifiye'ye alternatif duble yol

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:37

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arifiye'ye yeni bir giriş olacak duble yol çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bu kapsamda 2 kilometre uzunluğa sahip olacak proje ile ilçe merkezi ulaşımlarına alternatif getireceklerini vurgulayan Başkan Yüce, ekiplerin kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bölünmüş yol projesinin Arifiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Yüce, ulaşımda maksimum memnuniyet için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Bölgede devam eden çalışmalara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, "Arifiye her geçen gün gelişen bir yapıya sahip. Dolayısıyla ilçemiz ulaşımlarına yeni bir alternatif oluşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Daha önce yağmursuyu altyapısı inşa edilen arterde kazı ve dolgu işlemlerimiz devam ediyor. 2 kilometre uzunluğa 20 metre genişliğe sahip olacak duble yol ile ilçe merkezi ulaşımlarına duble rahatlık getireceğiz. Hayırlı olsun" dedi.



Yeni duble yolun güzergah bilgilerine de açıklamalarında yer veren Başkan Ekrem Yüce, "Terminal Kavşağı'ndan Tank Palet Fabrikası'nın hemen arkasından yol boyunca devam edip Demir Yolu Üst Geçiş Köprüsünde son bulacak projemiz Atatürk Caddesi'ne de alternatif olacak. Yeni duble yol çalışmalarıyla şehrimiz ulaşım geleceğine katkılar sunmaya, yeni güzergahlarla araç trafiğini asgari düzeye indirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA