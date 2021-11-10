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Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Sarıoğlu'nu tabancayla öldüren Tolga Temur, hayatını kaybetti.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde arkadaşlık teklifini reddeden rehberlik öğretmeni Arife Sarıoğlu'nu tabancayla öldüren Tolga Temur, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 20 Mayıs'ta ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga Temur ile karşılaştı. İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga Temur, üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga Temur da ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga Temur da ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Arife Nur Sarıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Zanlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Olayın ardından kafasına ateş ederek ağır yaralanan Tolga Temur'un İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 5.5 ay sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. - KAYSERİ

Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

Arife öğretmenin katili hayatını kaybetti

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