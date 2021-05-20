Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu
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Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | 3. Sayfa

Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni tabancayla öldürdü Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni okula giderken tabancayla öldürdükten sonra kendisine ateş ederek ağır yaraladı.

Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni tabancayla öldürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir şahıs, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen öğretmeni okula giderken tabancayla öldürdükten sonra kendisine ateş ederek ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, özel bir eğitim kurumunda rehberlik öğretmeni olarak çalışan Arife Nur Sarıoğlu (26), evinden çıkıp okula gittiği sırada arkadaşlık teklifini kabul etmediği Tolga T. ile karşılaştı. İkili arasında kısa süre sonra çıkan tartışmanın ardından Tolga T., üzerinde bulunan tabanca ile genç öğretmene 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Daha sonra kendisine de bir el ateş eden Tolga T. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz öğretmen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Tolga T. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Arife Nur Sarıoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen genç öğretmenin ailesi de siniz krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu
Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu
Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu
Arife öğretmen platonik aşk kurbanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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