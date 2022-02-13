Arif Şentürk yoğun bakıma alındı

SES sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurarak, dua istedi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü köşe yazısında yoğun bakım alınan Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Türkücü Şentürk için dua isteyen Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Demirören Haber Ajansı - Güncel