Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir ilk
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Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir ilk

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir ilk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de bir ilke atarak N95 maskesi üreten ilk okul oldu.

Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de bir ilke atarak N95 maskesi üreten ilk okul oldu. Pandemi sürecine destek konusunda daha önce maske ve dezenfektan üretimi ile destek olan okul yeni çalışması ile dikkat çekti.

Yeni kısıtlamalar ile birlikte pademi süreci devam ederken, virüsten korunmak amacıyla da maske üretimleri sürüyor. Bu kapsamda Kayseri'de bir ilk yaşandı. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, N95 maskesi üreten ilk okul oldu. Üretilen maskeler ISO 9001 Sertifikası ve C Belgesi ve 5 Katlı Özel Yapım olarak tasarlandı. N 95 maskeleri %95 oranında virüsün bulaşmasını önlüyor. Kocasinan İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulan bu gelişme ile birlikte, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışmaların hız kesmeden devam edeceği duyuruldu. - KAYSERİ

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir ilk
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir ilk
Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir ilk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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