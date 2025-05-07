Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya hesabı yöneticisi Arif Kocabıyık tutuklandı. Arif Kocabıyık kimdir? Arif Kocabıyık milletvekili mi?

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

29 Haziran 1983 tarihinde Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Arif Kocabıyık, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Kocabıyık, medya dünyasındaki başarısının yanında siyasete olan ilgisiyle de biliniyor.

2018 yılında "İlave TV" adlı YouTube kanalını kurarak büyük bir çıkış yakalamıştır. Eniştesi Turan Kural ile birlikte başlattığı bu proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında sokak röportajları yaparak halkın nabzını tutmuştur. Bu röportajlar sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmış, Arif Kocabıyık kimdir sorusunun karşılığı olarak "sokakların sesi" olarak anılmasına neden olmuştur.

İYİ PARTİ'DEN ADAY OLMUŞTU

Öte yandan Arif Kocabıyık, 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Antalya Milletvekili adayıydı. 12. sıradan aday gösterilen Kocabıyık, seçilememişti.