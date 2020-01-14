Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret
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Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti.

14.01.2020 08:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:20
Arif Akcan'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret

Derneği Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci'yi ziyaret etti.


Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı 'yi makamında ziyaret etti. Gündeme dair konuların konuşulduğu ziyarette, Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan, Başkan Pekmezci'ye derneğin çalışma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ardından misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür eden Akcan, çalışmalarında başarılar diledi.


Yeşilay Derneği Bayburt Şube Başkanı Arif Akcan ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, derneğin çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyleyerek başarılar temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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