Arıcıoğlu nöbetçi yurtta iftar yaptı
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Arıcıoğlu nöbetçi yurtta iftar yaptı

Arıcıoğlu nöbetçi yurtta iftar yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı nöbetçi yurt olan Bandırma Yarbay Vecihibey Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda buluştu.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı nöbetçi yurt olan Bandırma Yarbay Vecihibey Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda buluştu.

Nöbetçi Yurtta evlerinden uzakta Ramazan ayını geçiren gençler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde iftar ve sahurlarını yapmaya devam ediyor. Gençlerle tek tek ilgilenen İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek iftar programına dahil oldu.

İl Müdürü Arıcıoğlu, iftar öncesi pandemi sürecinden dolayı yurtta alınan tedbirleri yerinde inceledi. Yurt binasını, çevresini ve yemekhanesinde iftar hazırlıklarını inceleyerek öğrencilerle yakından ilgilenen Arıcıoğlu, "Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Gençlerimizle gönül isterdi ki geniş sofralarda iftarlarımızı yapalım. Ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle iftar programlarımızı, Ramazan etkinliklerimizi gerçekleştiremiyoruz. Gençlerimizin sağlığı önceliğimizdir. Pandemi kurallarına uygun olarak yemekhane hizmeti verilen yurdumuzda en iyi yemekleri iftarda öğrencilerimize sunuyoruz. Ailelerinden uzakta eğitimlerini sürdüren gençlerimize bu zor şartlarda ailelerinin sıcak ortamını, aratmamak için tüm arkadaşlarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manevi ayda aile şevkatimizi göstermeye çalışıyoruz. Bu akşam dostluğu, bereketi, sevgiyi birlikte paylaştığımız gençlerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Arıcıoğlu nöbetçi yurtta iftar yaptı
Arıcıoğlu nöbetçi yurtta iftar yaptı
Arıcıoğlu nöbetçi yurtta iftar yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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