Arıcının Korkusuz Gösterisini İzleyenler Gözlerine İnanamıyor
Hindistanlı arıcının kovanlarındaki arılarla yaptığı gösteri büyük ilgi çekti. Korkusuz arıcı 15 yıldır bu işi yaptığını ve arı sokmasına bağışıklık geliştirdiğini söyledi.
Hindistan'da yaşayan arıcı Suk Mahammad Dalal yaptığı korkusuz gösteri ile izleyenleri şaşkına çevirdi. 31 yaşındaki adam, kovandaki arıları avuçlayarak atletinin içinde doldurdu.
15 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
Batı Bengal'de yaşayan profesyonel bal toplayıcısı Dalal, 15 yıldır bu işi yaptığını ve arı sokmasına karşı bağışıklık kazandığını söylüyor. Bazen arılar tarafından sokulduğunu ve dudaklarından hafif şişlikler olduğunu söyleyen adam herhangi bir ağrı hissetmediğini belirtti.
Küçüklüğünden beri arılarla uğraştığını ve ilk zamanlar arılar tarafından sokulduğu için bayıldığı zamanlar bile olduğunu söyleyen Dalal, bir seferinde 300'den fazla yerinden sokulup büyük acılar çekmiş ancak artık bu işi kolaylıkla yaptığını söylüyor.
YORUMLAR (7)
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ulan kafayımı yedin manyakCevap Yaz Yayından Kaldır
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her haber için yorum yaptırın..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Her demet her demet zalim felek sineme dokunmaaaaa...ne alakaysaCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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İki gün sonra bu adam bal verirse şaşırmayın..Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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demekki arılar ilede dost olunabiliyormuş..yılanlarda böyle bir şansın olmuyor...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne adamlar varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yüz yıldır aynı haberi yapmaktan usanmadınız. sadece kişiler ve ülkeler değişiyor muhabbet aynıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır