Arıcının Korkusuz Gösterisini İzleyenler Gözlerine İnanamıyor

Hindistan'da yaşayan arıcı Suk Mahammad Dalal yaptığı korkusuz gösteri ile izleyenleri şaşkına çevirdi. 31 yaşındaki adam, kovandaki arıları avuçlayarak atletinin içinde doldurdu.

15 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Batı Bengal'de yaşayan profesyonel bal toplayıcısı Dalal, 15 yıldır bu işi yaptığını ve arı sokmasına karşı bağışıklık kazandığını söylüyor. Bazen arılar tarafından sokulduğunu ve dudaklarından hafif şişlikler olduğunu söyleyen adam herhangi bir ağrı hissetmediğini belirtti.

Küçüklüğünden beri arılarla uğraştığını ve ilk zamanlar arılar tarafından sokulduğu için bayıldığı zamanlar bile olduğunu söyleyen Dalal, bir seferinde 300'den fazla yerinden sokulup büyük acılar çekmiş ancak artık bu işi kolaylıkla yaptığını söylüyor.