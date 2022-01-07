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Arıcının Antalya çıkarması

Arıcının Antalya çıkarması
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Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Türsad (otel satın alma yöneticileri derneği) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Irmak Arıcı konseri önceki akşam Antalya Titaniç otel de yapıldı. İşte detaylar…

Başarılı sanatçı birbirinden güzel şarkılarını geceye katılan davetliler için seslendirdi. Sahnede yaklaşık iki saat kalan Arıcı, Antalyalıları ve gelen turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yeni ve eski şarkılarını seslendiren başarılı şarkıcı kırmızı bir kıyafeti ile geceye renk katarken gece sonunda ise Türsad başkanı Bülent Bilgiç ve yazar Muhammed Gömük'ten plaket alarak geceyi taçlandırdı.

Arıcının Antalya çıkarması

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