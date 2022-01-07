Arıcının Antalya çıkarması

Başarılı sanatçı birbirinden güzel şarkılarını geceye katılan davetliler için seslendirdi. Sahnede yaklaşık iki saat kalan Arıcı, Antalyalıları ve gelen turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Yeni ve eski şarkılarını seslendiren başarılı şarkıcı kırmızı bir kıyafeti ile geceye renk katarken gece sonunda ise Türsad başkanı Bülent Bilgiç ve yazar Muhammed Gömük'ten plaket alarak geceyi taçlandırdı.

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