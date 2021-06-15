ARICILIKLA 3 DOKTOR, 3 ÖĞRETMEN, 2 MİMAR, 1 MÜHENDİS YETİŞTİRDİ
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ARICILIKLA 3 DOKTOR, 3 ÖĞRETMEN, 2 MİMAR, 1 MÜHENDİS YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Kadıköy köyünde yaşayan ilkokul mezunu Hamza Onat (65), arıcılık yaparak okuttuğu 3'ü kız 10 çocuğundan 3'ü doktor, 3'ü öğretmen, 2'si mimar, 1'i de mühendis oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Kadıköy köyünde yaşayan ilkokul mezunu Hamza Onat (65), arıcılık yaparak okuttuğu 3'ü kız 10 çocuğundan 3'ü doktor, 3'ü öğretmen, 2'si mimar, 1'i de mühendis oldu. Onat'ın son beşiğim dediği oğlu ise tıp fakültesine girmeye hazırlanıyor. Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Onat, "Tek derdim, tek isteğim çocuklarımın iyi bir eğitim almasıydı. Çok şükür Allah bana bugünleri gösterdi" dedi. Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde yaşayan Onat ailesi, okutup, meslek sahibi yaptıkları çocukları sayesinde hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. İlkokulu bitirdikten sonra yaşadığı köyde 40 yıldır arıcılık yapan ve buradan kazandığı parayla ailesini geçindiren Hamza Onat'ın kızlarından 1'i doktor, 1'i mimar, 1'i de öğretmen oldu. Erkek çocuklarından ise 2'si doktor, 1'i mimar, 1'i mühendis, 2 tanesi de öğretmen olmayı başardı. Onat ailesinin en küçük ferdi olan lise son sınıf öğrencisi Polat ise Tıp Fakültesi'ne girmeye hazırlanıyor. Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Hamza Onat, eşi ile birlikte hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını anlattı. Onat, "40 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Bu zor koşullarda 10 çocuk okuttum. Şimdi onlarla grur duyuyorum. İyi bir eğitim almaları için çok mücadele ettim, hep yanlarında oldum. Onlar da bu çabaları karşılıksız bırakmadılar. Tek derdim, tek isteğim çocuklarımın iyi bir eğitim almasıydı. Çok şükür Allah bana bugünleri gösterdi. Allah herkese böyle çocuklar nasip etsin. Fırsat buldukça da yanımıza gelip bize yardım ediyorlar. Arılara hep birlikte bakıyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'BU YUVA SICAKLIĞI OKUMA AŞKI VERDİ'

Anne ve babalarını yaşadığı köye gelen 2'si doktor 1'i öğretmen 3 kardeş de fırsat buldukça baba evine geldiklerini söyledi. Babalarıyla birlikte zaman geçirmekten ve arılara bakmaktan büyük zevk aldıklarını anlatan Doktor Ersin Onat, babalarının ilkokul mezunu olduğunu, ancak vizyon sahibi biri olduğunu belirterek, "Babam kültürlü biri. Annem ve babam bugüne kadar bizim için büyük çaba gösterdi. Büyük emekler verip bizi yetiştirdiler. Görevimiz gereği başka yerlerde yaşasak da fırsat buldukça baba evinde bir araya geliyoruz ve aynı çatı altında yaşamayı sürdürüyoruz. Bu yuvanın sıcaklığı bize istediğimiz enerjiyi, gücü ve okuma aşkını verdi. Birbirimize yardım ederek bugünlere geldik ve birlikte olmayı, destek olmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ARICILIKLA 3 DOKTOR, 3 ÖĞRETMEN, 2 MİMAR, 1 MÜHENDİS YETİŞTİRDİ
ARICILIKLA 3 DOKTOR, 3 ÖĞRETMEN, 2 MİMAR, 1 MÜHENDİS YETİŞTİRDİ
ARICILIKLA 3 DOKTOR, 3 ÖĞRETMEN, 2 MİMAR, 1 MÜHENDİS YETİŞTİRDİ
ARICILIKLA 3 DOKTOR, 3 ÖĞRETMEN, 2 MİMAR, 1 MÜHENDİS YETİŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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