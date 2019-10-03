Arıcılık sektörü "kimlik" çalışmasıyla ivme kazanacak

03.10.2019 11:34

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile çam balı için uluslararası coğrafi işaret konusunda çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmayı bize kendileri teklif etti. Demek ki bizim balımız çok değerli. Avrupa da bunun değerini artık çok iyi biliyor." dedi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin başta çam balı olmak üzere ayçiçeği, pamuk, narenciye, kestane ve geven balları için başlattığı "kimlik" çalışmasıyla Türkiye'deki arıcılık sektörünün hem üretimde hem de ihracatta büyük ivme kazanması amaçlanıyor.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sinin karşılandığı Türkiye'de, üretimin yaklaşık yüzde 80'i, 3 milyonun üzerindeki kovanın bulunduğu Muğla'dan karşılanıyor.

Bal üretimin yaklaşık yüzde 10'u başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ve bazı Arap ülkelerine ihraç edilirken, tescilli kimlik ile sayesinde mevcut ihracatın ikiye katlanması hedefleniyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine, çam balının Muğla ve ülke için önemli bir değer olduğunu söyledi.



Dünya'nın birçok ülkesine çam balı ihracatı yaptıklarını anlatan Şahin, en çok ihracın yapıldığı Almanya'nın varillerle aldığı Türk çam balını paketleyerek üçüncü ülkelere sattığını bildirdi.

"Balımızın bir markası, değeri olacak"

Ülkenin önemli bir katma değeri olan çam balında hedef büyüttüklerini, ihracat hedefini yükseltmek için projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Yeni Zelanda'daki Manuka balı ne ise Türk çam balı ondan iki kalem daha değerli. Bunu bilimsel çalışmalar söylüyor. Ancak bizim çam balını iyi pazarlamamız lazım. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile çam balı için uluslararası coğrafi işaret konusunda çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı bize kendileri teklif etti. Demek ki bizim balımız çok değerli. Avrupa da bunun değerini artık çok iyi biliyor. Uluslararası coğrafi işaret tescilini alması çam balının kimliğine çok büyük bir artı değer kazandıracak. Çam balımızın değeri bire on artacak. Balımızın bir markası, değeri olacak. Böylece yurt dışına ihraç ettiğimiz ülke sayısı artacak."

"Dünya'nın en iyi balının Türkiye'de üretildiği tescillendi"

Dünyanın en kaliteli balının Türkiye'de üretildiğini belirten Şahin, 2019 yılında Kanada'da yapılan dünya kongresinde en kaliteli balın Türkiye'den çıktığının, dünya ballarının en değerlisinin Türk balı olduğunun tescillendiğini dile getirdi.

Şahin, 100 bin hektar olan çam balı üretim alanını 250 bin hektara çıkartılması gerektiğini, böylece ihracatın da yükseleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA