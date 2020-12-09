Arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek
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Arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek

09.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:02
Arıcılık, kaz ve hindi yetiştiriciliği yatırımlarına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde arıcılık, kaz ile hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar teşvik edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde 2020-2022 döneminde arıcılık, kaz ile hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar teşvik edilecek.

Konuya ilişkin Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibariyle en az üç yıldır AKS'ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticilere arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımına yüzde 50 hibe desteği, bin adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya bin adet kapasiteli ticari hindi işletmelerine yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımına yüzde 75 hibe desteği verilecektir." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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