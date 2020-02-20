Arıcılığın önemine dikkati çekmek için kursiyer oldular

20.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:46

Ardahan'da görev yapan vali yardımcısından jandarma komutanına bazı yetkililer, gençlere örnek olmak için açılan arıcılık kursuna katılarak Kafkas arısının özelliklerini ve bal üretimini öğreniyor.

Yöre halkının gelir kaynağını oluşturan arıcılığın daha da yaygınlaşması için Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünce açılan arıcılık kursuna kayıt yaptıran yetkililer, ekonomik katma değer sağlayan bal üretiminde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Merkezin müdürlük binasında verilen eğitimlere katılan Vali Yardımcısı Salih Kalkan, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem başta olmak üzere birçok kurum yetkilisi, hem arıcılığın püf noktalarını öğreniyor hem de yöre için önemine dikkati çekiyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek kursa, 10'u kurum yetkilisi 17 kursiyer katılıyor.

Kursiyerlerden İl Emniyet Müdürü Hayal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa severek ve isteyerek katıldığını söyledi.

"İnşallah bu katılımımız, özellikle gençler için örnek teşkil eder"

Mesai saatlerinin dışında verilen kursu önemsediklerini ifade eden Hayal, "Biz bu konuda Sayın Valimizden izin alırken özellikle amacımız, buranın potansiyelinin herkesçe bilinmesidir. Gençlere bu bölgenin potansiyelini hatırlatmak adına bu kurs bizim için çok önemli. Kafkas arısı, bölgemiz için çok önemli bir değer. Biz bu niyetle, kursa kayıt yaptırdık. İnşallah bu katılımımız özellikle gençler için örnek teşkil eder. Sonuçta arıcılık ülkemizin en çok ihtiyaç duyulan ve üretim konusunda önemli bir alandır." diye konuştu.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın da Kafkas arı ırkının, Ardahan ve Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirtti.

İlk kez bu düzeyde bir kurs vermenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aydın, "Özellikle bölgemiz için arıcılık, önemli bir geçim kaynağı. Bu alanda biz Ardahan olarak çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Bu düzeyde ilk kez bir kurs vermek bizi hakikaten sevindirdi. İnşallah bu kursla birlikte bizim gençlerimiz ve insanımız arıcılığa daha fazla ilgi göstermiş olur. İnsanımız için güzel bir örnek olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, arıcılığın bölgede yaygınlaşmasını istediklerini vurgulayarak, kurum müdürlerinin kursa katılarak arıcılığın ne kadar önemli bir konu olduğuna dikkati çektiğini dile getirdi.

Gençlerin arıcılığa hobi olarak bile başlamasını önemsediklerini kaydeden Aydın, "Bir insanın sadece kendine, yani bir kovan bal yapması da ülke ekonomisine katma değer olacağı için bu kursu önemsiyoruz. Katılımcılara bu nedenle teşekkür ediyorum. Bürokratlarımız çok hevesliler, bu işi gerçekten öğrenmek istiyorlar." şeklinde konuştu. .

Kaynak: AA