Arıcılığın başkentinde genç arıcı yetişmiyor

ORDU (İHA) - Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, arıcılıkta yaş ortalamasının giderek yükseldiğini, Türkiye'de en fazla bal üretiminin yapıldığı Ordu'da genç arıcıların yetişmediğini söyledi.

Dünyada bal üretiminde önemli bir sırada yer alan Türkiye'de en çok bal üretiminin yapıldığı Ordu'da arıcıların yaş ortalaması giderek artıyor. 3 bin 500 kayıtlı arıcının bulunduğu ve bu sektörden yaklaşık 100 bin kişinin geçimini sağladığı ve 550 bin koloninin bulunduğu Ordu'da bu sektördeki yaş ortalaması, 55'in üzerine çıktı. Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, gençlerin bu mesleğe yönlenmemeleri durumunda arıcılığın bitebileceğini belirtiyor.

"Arıcılıkta yaş ortalaması 55'in üzerine çıktı, arıcılık bitme noktasına gelecek"

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, gençlerin artık arıcılık mesleğine yönelmediklerini belirterek, "Arıcılıkta yaş ortalamamız giderek artıyor, ortalama 55 yaşların üzerine çıktı. Genç arıcılarımız artık maalesef bu işe yönelmiyor. Bu tabi kazanma ile alakalı bir durum. Tarımın her sektöründe olduğu gibi maliyetler arttığından gençler bu işe yönelmek istemiyor. Bu da ilerleyen süreçte arıcılık ile ilgili sıkıntılı bir süreç demek. Zaten eleman çalıştırmada zorluk vardı, kendi çocuklarımızı da bu mesleğe yönlendiremezsek arıcılık bitme noktasına gelecek" dedi.

"Arıcılık biterse 4 yıl içerisinde polinasyon da biter"

Kentte şuanda 3 bin 500 kayıtlı arıcı olduğunu ve arıcılığın bitmesi durumunda polinasyonun da biteceğini ifade eden Çiftçi, "Arıcılığın bitme noktasına gelmesi ise sadece arıcılık ve arı ürünleri olarak bakmamak gerekiyor. Arıcılık biterse insan ömrü gibi 4 yıl içerisinde polinasyon da biter. İnşallah gençlerimizi bu işe çekeriz ve bu sıkıntılar da ortadan kalkar düşüncesi içerisindeyiz. Şuanda 3 bin 500 kayıtlı arızımız var. Şuanda gençlerimiz farklı alanlarda bu işe yönelmek istiyor ve bakanlığımızın da gençler için yaptığı çalışmalar var, genç olursa projenin desteklenme oranı artıyor. Herkes elini taşın altına koyuyor ancak gençlerimizi bu işe yönlendirmek için biraz daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bal veriminde yüzde 45'lik düşüş var"

Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, bal veriminde yüzde 45'lik bir düşüş olduğunu ve sezonun istedikleri gibi gitmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 550 bin civarında koloni sayımız var. Bal verimiz bakımından bu sene yaklaşık yüzde 45 oranında bir verim kaybı var. Geçtiğimiz sezon çok da bizim istediğimiz gibi geçmedi. Bal fiyatları konusunda bir kıpırdama oldu ancak arıcılık malzemelerindeki artış da arıcılarımızı önemli ölçüde etkiledi. Bu verim kayıplarından dolayı banka ve tarım krediye olan borçlarımızın ertelenmesini talep ettik. Şuana kadar bir sonuç çıkmadı ama inşallah bunsan sonra kısa zamanda da olsa arıcılarımız aldıkları krediler ertelenirse arıcılarımız rahat bir nefes almış olurlar." - ORDU