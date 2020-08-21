Arıcıların "ballı" mesaisi - MUŞ
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Arıcıların "ballı" mesaisi - MUŞ

Muş'ta zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda, gezgin aracıların organik bal mesaisi başladı.

21.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:45

Muş'ta zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda, gezgin aracıların organik bal mesaisi başladı.

Sahip olduğu doğal su kaynakları ve zengin florasıyla ülkenin farklı yerlerinden arıcılara ev sahipliği yapan yüksek rakımlı yaylalarda üreticiler, organik bal için kolları sıvadı.

Organik bal için zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri yaylada arılarına özenle bakan üreticiler, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle yüksek rekolte bekliyor.

"İlimiz arıcıları cezbetmekte"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bal üretiminde önceki senelerin aksine iyi verim almaya başladıklarını söyledi.

Yaylaların iklim şartları ve sahip olduğu zengin floranın elde edilen bala kalite kattığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İlde yıllık bal üretiminde 700 ton beklentimiz var. Kent ekonomisine 90 milyon lira katkı olacağını düşünüyoruz. İlimizde şu anda 53 bin yerli kovanımız bulunuyor. Ülkemizin birçok ilinden gelen gezgin arıcılarımızın ise 350 bin kovanı bulunuyor. Bala aromatik tat veren geven, kekik gibi birçok bitkinin bulunmasından dolayı ilimiz arıcıları cezbetmekte."

Bu yıl bal üretiminin fazla olmasının arıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten Aydın, "Bu yıl arıcılık bakımından çok verimli bir yıl oldu. İklim şartları çok uygundu. Arıcılarımız aylardır süren emeklerinin karşılığını almak için bal hasadına başladı. Hasattan iyi verim bizi memnun ediyor. Arıcılarımızın cebine ve ülke ekonomisine katkısı büyük olacak." dedi.

Osmaniye'den Muş'a gelen 40 yıllık gezgin arıcı Ali Ateş de her yıl bal mesaisi için Muş'un yüksek rakımlı yaylalarını mesken edindiğini dile getirdi.

Bu yıl bal mesaisine erken başladıklarını ifade eden Ateş, "Çok verimli bir sezon geçirdik. Hem bal kalitemiz çok iyi hem de beklentimizin üzerinde bal hasadı yaptık. Burada birçok endemik bitki var. Bu büyük bir avantaj. Daha önce buralar terörle anılıyordu, artık ünlü ballarıyla anılsın istiyoruz. Arıcıların güvenle buralara gelmesini, arıcılık yapmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Arıcı Ahmet Aktuğ da "Peteklik balları kovanlardan çıkardığımız gibi paketliyoruz. Süzme ballarımızı da süzüp paketliyoruz. Balımızı birçok ile satıyoruz." dedi.

Arıcıların 'ballı' mesaisi - MUŞ

Kaynak: AA

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