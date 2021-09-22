Arıcılara uzanan yardım eli umut oluyor. - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arıcılara uzanan yardım eli umut oluyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Arıcılara uzanan yardım eli umut oluyor.

Ağustos ayında Türkiye'nin güney hattına büyük zarar veren orman yangınları sonrasında bölgeye bir destek de Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı'dan geldi.

KASTAMONU (İHA) - Ağustos ayında Türkiye'nin güney hattına büyük zarar veren orman yangınları sonrasında bölgeye bir destek de Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı'dan geldi. Yangın sonrası bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Aslı Elif Tanuğur Samancı, "Bizler doğayı geri kazanmak ve vatandaşımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çeşitli vakıflarla iletişime geçtik ve yangın bölgesinde olan ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerimize başladık. İmkanları olan kurum ve kişilerden aynı şekilde maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz" dedi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan, Beeo Propolis kurucusu ve Gıda Yüksek Mühendisi Tanuğur, "Ağustos ayında Türkiye'de yaşanan orman yangınları başta ekolojik düzen olmak üzere, canlı çeşitliliği ve halkın geçim kaynaklarına büyük zarar verdi. Yangınların kontrol altına alınması ve soğutulmasından sonra hasar tespit ve destek çalışmaları başladı. Bu süreç orman varlığının geri kazandırılması ve yaşanan maddi kaybın giderilmesi açısından çok kritikti. Bizler için doğaya zarar vermeden üretim yapmak ve elde edilen doğal gıdaları en saf haliyle tüketiciye sunmak çok değerli. Yangının etkilediği bölge, arıcılık faaliyetleri için çok kıymetli ve özel bir bölgeydi. Yaşanan bu yangınlar hem canlı varlığımıza büyük zarar verdi hem de gıda üretimini büyük düzeyde olumsuz etkiledi. Muğla'da çok uzun yıllar çam balı üretimi yapılamayacak. Diğer arıcılık faaliyetleri de aynı şekilde duraksayacak" diye konuştu.

"İhtiyaçlara yönelik faaliyetlere başladık"

Yaptıkları desteklerden bahseden Tanuğur, "Bizler doğayı geri kazanmak ve vatandaşımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çeşitli vakıflarla iletişime geçtik ve yangın bölgesinde olan ihtiyaçlara yönelik faaliyetlerimize başladık. Olanakları olan kurum ve kişilerden aynı şekilde maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. Bu ormanlar hepimizin nefesi, yiyeceği ve içeceği. Aynı zamanda yakın zamanda Kastamonu'da yaşanan sel felaketi ile ilgili de destek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son dönemde yaşanan bu üzücü olaylar ile ilgili vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

"El birliği ile üstesinden gelmeye hazırız"

Çeşitli kuruluşlarla ortak yardım çalışmalarını yürütmeye devam ettiklerini söyleyen Arıcılık Uzmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı, "Yaşanan bu üzücü olayların ardından destek çalışmalarımızı hızla başlattık. OGEM-VAK aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na kaybolan orman varlığımızı geri kazandırmak amacıyla bin adet fidan bağışlandı. AKUT'a yangınla mücadele faaliyetlerinde destek vermek amacıyla maddi yardımda bulunuldu. KAGİDER aracılığıyla TİDER'e yangın felaketi sonrasında bölgede yaşam alanları tahrip olan vatandaşlara yardım amacıyla maddi destek verildi. Bu süreçte birçok hayvan zarar gördü. Bu sebeple HAYTAP'a Muğla ve Manavgat'ta kurulan HAYTAP Sahra Hastanesi için hayvan barınma malzemeleri ve ilaç desteği verildi. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi aracılığıyla Manavgat Belediyesi'ne temel ihtiyaçlara yönelik destek gönderildi. Yangınların yanı sıra yakın zamanda Kastamonu'da bir sel felaketi yaşandı. Bir hava yolu şirketinin de desteğiyle Ağustos ayında Kastamonu'da olan sel felaketi için temel ihtiyaçlara yönelik yardım yapıldı. Ağustos ayı bizler için zor geçti, fakat el birliğiyle üstesinden gelmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

 Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye TEKNOFEST'te yoğun ilgi

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'ye TEKNOFEST'te yoğun ilgi

 Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde açıklamada bulundu: (2)

Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde açıklamada bulundu: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Muslera Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Mehmet Kasapoğlu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Derya Yanık Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Arıcılara uzanan yardım eli umut oluyor. - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 13:03:19. #1.11#