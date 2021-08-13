Arıcılara küresel iklim değişikliği uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arıcılara küresel iklim değişikliği uyarısı

Arıcılara küresel iklim değişikliği uyarısı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, küresel iklim değişikliğine karşı uyardığı arıcılardan kovanlarında genç ana ve genç arılar tutmalarını istedi.

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, küresel iklim değişikliğine karşı uyardığı arıcılardan kovanlarında genç ana ve genç arılar tutmalarını istedi.

Ünalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın küresel iklim yaşadığını, ülkenin güney kesimlerinde yangınların, kuzey kesiminde selin etkili olduğunu hatırlattı.

Kendilerini ilgilendiren konunun arı olduğunu anlatan Ünalan, "En fazla adaptasyon yaşayanlar da arılar. Burada arıcılarımıza düşen bazı görevler var. Mobil şekilde arılarımızı yönetebilirsek küresel iklimden az zararla kendimizi kurtarabiliriz." diye konuştu.

Ünalan, arıcılara uyarılarda bulunarak, "Arıcılarımız bu süreçte genç arı ile çalışmalı. Genç ana ile çalışacaklar ve her sene analarını değiştirecekler. Arıyı aç bırakmayacaklar. Arının ne istediğini bilecekler. Arı iyi bakıldığında vatandaşımıza geri dönüş yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bahar ayının yağmurlu geçtiğini ve arıların gelişemediğini aktaran Ünalan, arıların hastalığa yakalandığını, daha sonra mevsimin iyi gittiğini, iyi neticeler aldıklarını fakat bu sefer de arıcı profilinin 50 yaşın üzerinde olduğu için ayak uyduramayanların olduğunu söyledi.

Ünalan, ülkede üretilen çam balı oranında büyük düşüş olduğunu vurgulayarak, "Üretim yüzde 92'den yüzde 40 seviyelerine düştü. Dolayısıyla bu çam balının eksikliği bize de yansıdı. Bizim bundan sonra kedimize daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi toparlamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Arıların kış aylarında uyuması gerektiğini, eskisi gibi kış mevsimlerinin soğuk geçmemesinden dolayı arının uyuyamadığını ve dinlenemediğini ifade eden Ünalan, bu nedenle arıların bahar ayında performansının düştüğünü ve arıların her yıl analarının yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Ünalan, 50 yıllık birikimle arıcıları uyardığını, ana arılarını değiştirmeyen üreticilerin bal alma şansının yok denecek kadar az olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Onur Akay Murat Dalkılıç Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arıcılara küresel iklim değişikliği uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:45:19. #1.16#

title