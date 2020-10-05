Arıcılara geri dönüşüm malzemelerden petek görünümlü "Bal Evi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arıcılara geri dönüşüm malzemelerden petek görünümlü "Bal Evi"

05.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:35
Arıcılara geri dönüşüm malzemelerden petek görünümlü

Mersin'de, arıcıların ürünlerini tüketiciye doğal, kolay ve az maliyetle ulaştırması amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden "Bal Evi" yapımına başlandı.

Mersin'de, arıcıların ürünlerini tüketiciye doğal, kolay ve az maliyetle ulaştırması amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden "Bal Evi" yapımına başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında yürütülen proje kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden satış noktaları oluşturuluyor.

"Bal Evi" olarak adlandırılan petek görünümlü satış noktalarıyla ürünler tüketiciye doğrudan ulaştırılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

Projenin tüketicinin ürüne ulaşması, üreticinin ise ürünlerini doğrudan satabilmesi açısından çok yönlü fayda sağlayacağını aktaran Gökçek, "Bu projeyle üreticiler şu anda en doğal şekilde üretmiş oldukları ürünlerini piyasa fiyatının altında satacak ve tüketicilere çok fayda sağlayacak. Piyasaya göre daha ekonomik şartlarda üreticiden tüketiciye bal, propolis, arı sütü, polen gibi diğer arı ürünleri ulaştırılacak." ifadesini kullandı.

"Arı ürünlerinin direkt halka ulaşmasını sağlayacağız"

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kurt da projeyle üreticilerin hayallerinin gerçekleştiğini anlattı.

Birlik bünyesinde yaklaşık 4 bin üyenin olduğuna dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük sıkıntımız üreticilerimizin ürettiği ürünlerin değer fiyatında pazar bulamamasıydı. Üretici üretiyor ama piyasadaki birçok tağşiş ürünlerden dolayı değer fiyatına satışını gerçekleştiremiyordu. Halkımız da arı ve arı ürünlerinde doğru adres bulma yönünde bir arayış içerisindeydi. Bu projeyle ürettiğimiz, birçok teste tabi tutulmuş ve laboratuvardan geçmiş arı ürünlerinin direkt halka ulaşmasını sağlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Ezgi Mola Esra Erol Seren Serengil
Spor Babel Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Rusya Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arıcılara geri dönüşüm malzemelerden petek görünümlü "Bal Evi" - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 14:39:32. #1.15#
title