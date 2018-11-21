Arıcılara Desteklemeleri Ödeniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Samsun'da 2018 yılı hayvancılık desteklemeleri kapsamında yetiştiricilere damızlık-ana arı ve arılı kovan desteklemeleri kapsamında toplam 681 bin 410 TL destekleme ödemesi yapılacağını belirtti.

İl Müdürü Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, "Arılı kovan desteklemelerinde 668 adet işletme için 65 bin 982 adet arı kolonisinin 659 bin 820 TL, ana arı ve damızlık ana arı desteklemelerinde 1396 adet damızlık- ana arı için 21 bin 590 TL olmak üzere toplam 681 bin 410 TL'lik destekleme ödemesi hak edişi düzenlenmiştir" dedi.

Destekleme ödemelerinin hak edişlerinin hazırlanarak ödenmek üzere bakanlığa gönderildiğini belirten Kırmacı, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve kamu zararı oluşmaması için gerekli kontrol ve tespit çalışmalarının düzenli bir şekilde yapılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN