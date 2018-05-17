Arıcılara Destekleme Ödemesi Uyarısı

Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, arıcılık desteği için 20 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat edilmesi gerektiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici-üretici örgütüne üye, en az 30 arılı kovanı olan arıcılara kovan başına 10 lira destekleme verileceği belirtildi.

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen arı yetiştiricilerinin, AKS'de güncelleme işlemlerini yaptırdıktan sonra üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne en geç 20 Temmuz 2018 tarihine kadar dilekçe ile müracaat etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinde görevli teknik ekipler tarafından yapılacak tespitlere istinaden destekleme ödemesinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Giresun'da geçen yıl bin 59 arı yetiştiricisine 93 bin 960 arılı kovan için 939 bin 600 lira destekleme ödemesi yapıldığı aktarılarak, bu yıl da desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların süresi içerisinde üyesi olduğu yetiştirici-üretici örgütüne müracaat etmesinin önem arz ettiği vurgulandı.