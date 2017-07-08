Arıcılar üretime başladı, hedef bin 200 ton bal



BİNGÖL - Havaların ısınmasıyla birlikte Bingöl'ün yaylalarında bal üretimine başlayan arıcılar, bu yıl maksimum verim elde etmeyi hedefliyor.

Bal sezonunun başlamasıyla kenttin yüksek kesimlerinde bulunan yaylalar, arıcılarla doldu. Bingöl'ün en yüksek dağlarından olan Şerafettin dağı eteklerine yerleşen arıcılar, petek bakımlarını tamamlayarak bal üretimine başladı. Geçen sene verimin düşük olduğunu belirten Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Mehmetcan Üzer, bu sene hava şartlarının iyi gittiğini ve yaklaşık bin 200 ton bal üretimi beklediklerini söyledi.

Bingöl yaylalarının bal üretimi için iyi durumda olduğunu vurgulayan Üzer, "Dışarıdan gelen arıcılar ile yerli arıcılarımız yaylalarda konakladı. Bingöl yaylalarında 160 çeşit çiçek var, bunun çoğunluğu bal elde edilen geven ve kekik bitkisinden oluşuyor. Bu bitkiler, Bingöl yaylalarında oldukça fazladır" dedi.

2016 yılında hava şartlarından dolayı verimin düşük olduğunu aktaran Üzer, "Yüzde 60-70 bir verim düşüklüğü yaşadık. Bu seneden umutluyuz, çünkü hava şartları çok iyi gidiyor ve çiçeklerimiz iyi durumda. Bu sene bin 200 ton bal elde etmeyi hedefliyoruz. Bingöl'de her sene yerli arıcılarımız 800 ile bin 200 ton arasında bal elde ediyor. Bu sene en yüksek bal üretimini bekliyoruz. Bingöl balının, her türlü hastalıklara şifa olduğu kanaatindeyiz. Bunun üzerine üniversitemizde güzel çalışmalar yapılıyor. İnşallah Bingöl balının kalitesini tescilleyeceğiz" diye konuştu.

Bingöl'ün en yüksek dağı olan Şerafettin dağlarındaki yaylalara kovanlarını koyduklarını belirten arıcı Saim Atalay, "Burada 300 kovan arımız var. Bal sezona yeni başladı. İnşallah bu sene güzel bir sezon geçiririz. Biz hazırlıklarımızı yaptık, balı bekliyoruz. İnşallah bu sene güzel geçer" şeklinde konuştu.