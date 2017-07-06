Arıcılar Örgütlü Çalışmadan Memnun

Yığılca Arıcılar Kooperatifi Başkanı Nizamettin Kalaycı arıcıların örgütlü çalışmadan memnun olduğunu söyledi.





Kalaycı, AA muhabirine, 2007 yılında kurulan Bal üreticileri birliğine Yığılca'daki tüm arıcıların üye olarak ilk arıcılık örgütlenmesini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Birlik kurulmasının ardından devletin verdiği desteklerden yararlanmaya başladıklarını vurgulayan Kalaycı, şunları söyledi:



"Dünyada yapılan arıcılık çalışmaları birlik tarafından takip edilerek arıcılarımıza düzenli olarak bilgi akışı sağlandı. Bugün Yığılca arıcısının tamamı eğitim almış ve bilinçli arıcılık yapmaktadır. Ürettiği ürünleri satamadığından dolayı kooperatif ihtiyacı hisseden arıcılarımız Yığılca Bal arısı, damızlık arı, ana arı, arı ürünleri, tarım ürünleri üretim ve pazarlama kooperatifini kurmuş ve çalışmalarına başlamıştır."



Kooperatife ait internet sitesi ile Dünya geneline satış yaptıklarını kaydeden Kalaycı, "Kooperatifimiz bünyesindeki internet sitesi ile Dünya'nın ihtiyaçlarına göre pazara sundu. Kooperatifin temel amacı olan Yığılca arısının tescillenmesi ve marka haline gelmesi için kooperatif gerekli bütün çalışmaları yapmıştır." diye konuştu.



Kooperatif bünyesinde satışı gerçekleştirilen bal satışının gerekli tahlillerin yapıldıktan sonra satışa sunulduğunun altını çizen Kalaycı, şöyle konuştu:



Yığılca'da üretilen kestane ve çiçek balı yetkili laboratuvarlarda tahlili yapıldıktan sonra bal dolum tesisinde paketlenerek raf satışı yapılıyor. İlçemize gelen yabancıların ilk sorduğu yer Yığılca arı ve balının satıldığı yer olan kooperatifimiz oluyor.



Çalışmalarımızı hız kesmeden devam ederek Yığılca kaymakamlığı, Gıda Tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğünün ve orman işletme müdürlüğünün destekleri ile Yığılca Balköy projesinin de bitirilmesi için bütün çalışmalara arıcılar ile birlikte ödün vermek sizin yapılıyor. İlçemiz için hayati önem taşıyan çiftçimizin en önemli gelir kaynağı Yığılca arısının zarar görmemesi ve hak ettiği değeri bulması için kooperatif yönetimi olarak 24 saat çalışma esasına göre kendimizi görevimize adadık."