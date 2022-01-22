Arıcılar kendi kuracakları, düşük maliyetli sistem ile kovanlarını soğuktan koruyacak

BURSA Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) tarafından, arı ölümlerini azaltmak ve bal üretimindeki verimi artırmak amacıyla üretilen klimalı kovan, arıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için yeniden tasarlandı.

BURSA (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM) tarafından, arı ölümlerini azaltmak ve bal üretimindeki verimi artırmak amacıyla üretilen klimalı kovan, arıcıların rahatlıkla kullanabilmesi için yeniden tasarlandı. Kovandaki ısıyı kontrol etmeye yarayan sistem sayesinde açlık ve soğuk nedeniyle yaşanan arı ölümleri yüzde 40'tan yüzde 15'e düştü.

Artan arı ölümlerinin azaltılması için 4 yıldır çeşitli çalışmalar yürüten Bursa Uludağ Üniversitesi AGAM, açlıktan ve soğuktan meydana gelen arı ölümlerinin önüne geçebilmek amacıyla geçen yıl ürettiği klimalı kovanı, kurulumunu arıcıların yapabileceği şekilde yeniden tasarladı. Sistem 3 kısımdan oluşuyor. Kovanın içerisine yerleştirilen sensör sayesinde sıcaklık algılanıyor. Gösterge paneli ile kovan içerisindeki sıcaklığın kaç derece olduğu görülebiliyor. Kovanın alt kısmındaki polen çekmecesine yerleştirilen tabla ile de ısıtma işlemi sağlanıyor. Kovandaki ısı, gösterge panelinde ayarlandığı dereceye ulaştığında sistem duruyor. Gösterge paneline girilen derece düştüğünde ise sistem otomatik olarak devreye giriyor. Isı kontrolü istenilen seviyeye çıkarılabiliyor. Kış aylarında bünyesi zayıflayan arıları dinç tutabilmek adına geliştirilen sistem için gerekli elektrik; şebeke elektriği, güneş enerjisi panelleri ya da akü ile sağlanabiliyor.

Arıcıların elektronik parçalarını satın alarak, düşük maliyete kurabilecekleri yeni ısıtma sistemiyle ilgili, patent başvurusunda bulunmayacaklarını söyleyen Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Elektronik sistem üniversitedeki akademisyen bir arkadaşımız tarafından düzenlendi. 'Zaten benim yeterince patent başvurularım ve çalışmalarım var. 'Ben bunu arıcılara hediye etmek istiyorum' dedi. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Sistem için patent başvurusu yapmadık. Arıcılara hediyemiz olsun. Önemli olan ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak. Arıcılar bu sistemi, elektronik parçalarını satın alarak, kendileri kurabilirler" dedi.