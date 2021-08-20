Arıcılar kara kara düşünüyor, tek istekleri var

Sivas'a bal üretiminde büyük rekolte kaybı yaşayan arıcılar, kredi borçlarının ertelenmesini istiyor.

Sivas'a bal üretiminde büyük rekolte kaybı yaşayan arıcılar, kredi borçlarının ertelenmesini istiyor.

Sivas'ta iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle yaşanan gelişmeler arıcıları olumsuz yönde etkiledi. Bal sağımına başlayan arıcılar, rekolte ve kalite de düşüş yaşayınca kara kara düşünmeye başladı. Orta Karadeniz bölgesinden bal üretimi yapan arıcılar bugün bugün toplantı yaptı. Toplantı da üretimde yaşanan düşüş, bal fiyatları ve talepler konuşuldu. Rekolte de yüzde 50 düşüş yaşayan arıcılar kredi borçlarının ertelenmesini talep etti.

Borçların ertelenmesini talep ediyoruz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, "Arıcılarımızın durumu çok iyi değil. Zaten bal veriminde bu sene yüzde 50 oranında bir kayıp var. Biz daha önce de yaptığımız çalışmalar neticesinde arıcılarımızın borçlarının ertelenmesini bakanlığımızdan talep ettik. Bunun mutlaka bir an önce biz faaliyete geçmesini biz talep ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda biz bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Banka borçları ertelenirse arıcılarımız bir nebze olsun rahatlarlar. Evinden çıkıp 9 aydır çocuğunun rızkını kazanmaya çalışan arıcılarımızı gerçekten zorluyor" dedi.

"Arıcılar geleceğini göremiyor"

Aydın Nazilli'den Sivas'a arı getiren Ferdi Tomakil ise, "Fiyatlar düşük rekolte de düşük. Şuan arıcının durumu iç acıcı değil. Geleceğini göremiyor arıcı şuan ki konumda. Fiyatlar maliyetlere göre yüzde 51 artış olması gerekirken bütün ürünlerde yediğimiz zamların hiçbirini biz balda yansımasını göremiyoruz. Talebimiz krediler ertelenebilir. Bal fiyatlarında biraz daha yükseliş bekliyor arıcılar. Kendini kurtarması lazım" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı