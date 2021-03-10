Arıcılar ilkbahar bakımına başladı
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Arıcılar ilkbahar bakımına başladı

10.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:32
Arıcılar ilkbahar bakımına başladı

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, arıcıları, kovanlarda ilkbahar bakımı konusunda uyardı.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, arıcıları, kovanlarda ilkbahar bakımı konusunda uyardı.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayıyla birlikte arıcıların bahar bakımlarına başladığını belirtti.

Ordu'daki arıcıların önemli oranının gezginci olduğunu ifade eden Çiftçi, binlerce üreticinin bakım için arılıklarına gittiğini ve buralarda bakım yaptığını aktardı.

Çiftçi, arıcıların arılarını sezona hazırlama telaşında olduğuna işaret ederek, "Bahar bakımı arıların daha güçlü şekilde sezona girmesini sağlar. Ne kadar iyi bakım olursa bu durum bal rekoltesinin artmasına neden olur." dedi.

Arıcıların hak ettikleri kazancı elde etmek için mücadele ettiğini kaydeden Çiftçi, "Üreticilerimiz bahar bakımında özellikle arıların hastalığının olup olmadığını kontrol ediyor. Bu bakımda özellikle arılarda varroa hastalığının olup olmadığına iyi bakılmalı. Yine arıcılar, arıların bahar beslemelerini bu süreçte yapmalıdır. Arılara bu dönemde şurup, ilaç ve kekler verilmelidir." diye konuştu.

Çiftçi, kış mevsiminde dönem dönem hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, "Yalancı bahar bölgemizdeki arıcıları olumsuz etkiledi. Bunun etkilerini önümüzdeki süreçte daha iyi görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgede zirai ilaçların arı sağlığını olumsuz etkilediğine işaret eden Çiftçi, çiftçilerden, ilaçlama konusunda hassas davranmalarını istedi.

Akın Çiftçi, Ordu'da aktif arıcılık yapan üretici sayının ise 2 bin 600 olduğunu ve bu üreticilere ait yaklaşık 600 bin kovan bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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