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Arıcılar Çiçek Balında İlk Hasadı Yaptı

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi, yaylalarda yaklaşık iki ayı geride bırakan arıcıların ilk bal hasadını yaptığını belirtti.

Arıcılar Çiçek Balında İlk Hasadı Yaptı

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çiftçi, yaylalarda yaklaşık iki ayı geride bırakan arıcıların ilk bal hasadını yaptığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com