Arıcılar Bunu Yapmazsa Arıları Ölebilir

SAMSUN (İHA) – Samsun İli Arı Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kaplan, arı kovanlarına bal takviyesi yapılmaması sonucunda kovanların çöküp, arıların ölebileceğini söyledi.

Samsun'da ve bazı illerde hava sıcaklıkları kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Kasım, Aralık ve Ocak ayları diğer yıllara göre 5-10 derece daha sıcak geçti. Arıların sıcak günlerde daha çok enerji tükettiği için kovanlardaki bal stokunu bitirdiğini belirten Rasim Kaplan, kovanlara bal takviyesi yapılmazsa arı kayıplarının ve kovan çöküşünün olabileceğini ifade etti.

2017 yılında istedikleri bal üretimini gerçekleştiremediklerini vurgulayan Rasim Kaplan, "2017 yılı ortalamanın biraz altında geçti. Bunun sebebi de kestane balında yaşanan düşüklükten meydana geldi. 2017 yılında yaklaşık bin 300 ton bal üretildi. Arıcılar kovan başına ortala 20 kilo bal üretimi yakaladı. 2016 yılında ise bal üretimi biraz daha az geçmişti. Arıcılar kovan başına ortalama 17 kilo bal üretmişti. Bu da yaklaşık bin 100 kilo bal üretimine neden olmuştu. 2017 yılında Samsun'da 950 arıcı faal olarak faaliyet gösterdi. Bunların yüzde 60'ı diğer illerde gezginci arı olarak faaliyet gösterdi. Yüzde 40'lık kısmı ise Samsun'un yüksek kesimlerinde gezginci arıcı olarak faaliyet gösterdi. Samsunlu arıcılar genellikle Erzurum, Sivas ve Muş illerinde faaliyet gösterdiler" dedi.

"Kovanlara bal takviyesi yapılmazsa arı ölümü ve kovan çöküşü gerçekleşebilir"

Arıcıların kovanlarını kontrol etmesi gerektiğini belirten Kaplan, "2018 yılı ilk değerlendirmelerinde Samsun'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin bayağı üstünde seyretti. Arıcılar, kış aylarında arılarının kovanlarına bal stokları yapar. Sonbahardan ilkbahara kadar arılara yetecek şekilde ballarını ayarlarlar. Hava mevsim normallerinden yüksek gitmesi nedeniyle arılar, normalinden daha fazla bal tüketmiş. Arıcılar, bu sıcak günlerde kovanlarını kontrol etmezse, balsızlıktan kovan çöküşleri olabilir. Ciddi anlamda arı kaybı yaşarlar. Sıcak havalarda arılar daha çok enerji harcar. Böyle olunca da bal tüketimi ihtiyacı artar. Samsun'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinden 10 derece daha yüksek gittiğinden, arıcılar mutlaka kovanlarına bal veya şurup takviyesi yapsınlar. Arılar sıcaklarda hareket ettikleri için kovanlardaki bal stoklarını tüketmiş olabilir. 2018 yılını verimli geçirmek isteyen arıcılar, sıcak günlerde kovanlarını sık sık kontrol etsinler. Arıcılar, ayrıca bu aylarda kovanlarının üstünü boş bırakmasınlar. Arılara takviye için kovanların üstüne arı yemi ya da kek bıraksınlar" diye konuştu. - SAMSUN