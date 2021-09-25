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Arıcılar başkanını seçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Arıcılar başkanını seçiyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni Başkanını seçmek üzere delegelerle bir araya geldi.

ANKARA (İHA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yeni Başkanını seçmek üzere delegelerle bir araya geldi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 6. Olağan Genel Kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen delege arıcıların katılımıyla başladı. Ankara'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda başlayan Genel Kurula oldukça yoğun bir katılım sağlandı.

Son Genel Başkan Ziya Şahin'in tekrar aday olduğu 6. Olağan Genel Kurulda 2 aday daha bakan olmak için yarışıyor. Sonuçların akşam saatlerinde belirlenmesi hedefleniyor. - ANKARA

Arıcılar başkanını seçiyor

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