Arıcılar bal sezonuna hazır
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Arıcılar bal sezonuna hazır

Sakarya'daki arıcılar, bal sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak, üretim için gün saymaya başladı.

Arıcılar bal sezonuna hazır
12.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:12

Sakarya'daki arıcılar, bal sezonu için son hazırlıklarını tamamlayarak, üretim için gün saymaya başladı.

Kovanlarını dışarı çıkaran üreticiler, peteklerin ayıklanması, yerine yeni temel peteklerin hazırlanması, arının doldurduğu petek yerine yenisinin eklenmesi çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör, yaptığı açıklamada, kovanların temizliği, yeni mumların ve çerçevelerin hazırlamasıyla arıları kestane balına hazırladıklarını belirterek, "Arıcılarımızın az bir kısmı arılarını akasya ve orman gülüne götürdü. Bizim esas alacağımız bal, kestane balı olduğu için buna başlayacağız." dedi.

Arıcıların bir bölümünün de daha sonra Trakya ve yaylaya çıkarak yayla balına, bir kısmının da sonbaharda çam balına gideceğini vurgulayan Ör, böylece 2020 yılı sezonunu bereketli geçirmeyi planladıklarını aktardı.

"Üretim devam ediyor"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kendilerini etkilemediğini belirten Ör, "Bilindiği gibi bal virüsleri öldürdüğü için bala yoğun bir talep başladı, yoğun bal satışları oldu. Bal stoklarımız bitmiş durumda. Üretim yaptığımız için bizlere sokağa çıkma kısıtlaması yok, olmadığı için üretim devam ediyor." diye konuştu.

Bal üreticisi Ramiz Sönmez de kovan temizliğiyle sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Kıştan çıkmış arılarımızı yeni kovanlarımıza aktardık, arıya mum takviyesi yaptık ve bu döneme başlayacağız. Şimdi buradan kestaneye gideceğiz, kestaneden sonra yaylaya gideceğiz. Daha sonra Trakya'ya gideceğiz. Bu yıl arılar güzel, İnşallah güzel bir hasat yılımız olur." ifadelerini kullandı.

Arıcılar bal sezonuna hazır

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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