Arıcı hem kendini hem de ormanı yaktı

Denizli'de ormanlık alana yakın noktada bulunan arı kovanlarına bakım yaptığı sırada yanlışlıkla otların tutuşmasına neden oldu.

Denizli'de ormanlık alana yakın noktada bulunan arı kovanlarına bakım yaptığı sırada yanlışlıkla otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede ormanlık alanı saran alevlere müdahale etmek isteyen arıcı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alana yakın bir noktada arı kovanları bulunan bir şahıs, arıların bakımını yapmak isterken yanlışlıkla ateşle otları tutuşturdu. Bu sırada alevler kısa süre içerisinde ormanlık alana doğru ilerledi. Ne olduğunu anlayamayan arıcı, bir yandan alevlere müdahale etmek isterken diğer yandan ise yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yangını kontrol altına alırken alevlere ilk müdahalede bulunan arıcı ise kolunun ve vücudunun farklı bölgelerinin yanması sonucu yaralandı.

2 saatlik çalışmanın ardından yapılan kontrollerde yaklaşık 7 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangına neden olduğunu söyleyen arıcı ise hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı