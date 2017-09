Arıcı Çocukların Borazan ve Tenekeli Kuş Nöbeti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arıcılıkla uğraşan ailelerin çocukları, arıları kuşlardan korumak için gün boyu borazan üfleyerek, tenekelere vuruyor.



Beytüşşebap'ta arıcılar, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte arılarını yaylalardan indirme telaşına kapıldı. Bir an önce arılarını sıcak yerlere indirerek, bal sağımı yapmak isteyen arıcılar, kış bakımları için de yoğun mesai harcıyor. İlçede, aileleri arıcılıkla uğraşan çocuklar ise, arıları kuşlardan korumak için gün boyu borazan üfleyip, tenekelere vuruyor. Kovanların bulunduğu yerlere içerisine taş bırakılan pet şişeler de asılarak kuşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.



"HER YIL BU ÇİLEYİ ÇEKİYORUZ"



Çocuklardan Azat Gökçe, babasının 80 arı kovanının bulunduğun belirterek, "Her yıl bu çileyi çekiyoruz. Arılarımızı yayladan getirdikten sonra kuş nöbetleri tutuyoruz. Ben ve kardeşlerim sürekli borazan çalıyoruz" dedi.



Muhammet Gökçe ise, ağaçlara astığı pet şişeleri taşlarla doldurup ses çıkardığını anlattı. Gökçe, "Arıların bulunduğu yerin yüksek yerlerine iplere astığım pet şişeleri arı kovanların üzerinden getirip evin yakınına bağladım. Kuşlar geldiğinde yukarı tırmanacağıma buradan ipi çekiyorum. Çeker çekmez ses çıkınca kuşlar kaçıyor. Ama fazla sürmüyor tekrar geliyorlar. Bir kuş günde 300 arı yiyor. Böyle giderse arı kalmayacak" diye konuştu.



(İHA)